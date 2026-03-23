la corsa ai seggi e il traguardo della legislatura

Partiamo dall’unico elemento certo, l’affluenza alta. Questo dato non era previsto né dai sondaggisti né dagli analisti à la page di cui non si ricorda una sola previsione, tranne quelle sbagliate. Il flop è perfettamente in linea con il verbo dei presunti colti che parlano da decenni di un disinteresse degli italiani per la politica, una colossale balla che serve a giustificare i loro fallimenti ideologici. A questo punto, resta da vedere il dato finale dell’affluenza e misurare l’effetto di trascinamento sul Sì e sul No. C’è un elemento di scenario che posso anticipare: il voto non potrà essere liquidato come l’espressione di una minoranza, gli italiani hanno risposto alla chiamata. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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