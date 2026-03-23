la cooperazione climatica resiste tra tensioni geopolitiche e limiti finanziari

Il 22 novembre 2025 si è conclusa a Belém, in Brasile, la COP30, la trentesima edizione della Conference of the Parties («Conferenza delle Parti»). Tenutasi presso la porta d’ingresso della foresta amazzonica, la COP30 è arrivata in un momento critico: dieci anni dopo l’Accordo di Parigi e nel bel mezzo di turbolenze geopolitiche senza precedenti, tra cui il ritiro degli Stati Uniti di Donald Trump dalla cooperazione multilaterale sul clima. La COP di Belém è comunque riuscita a costruire sugli innegabili progressi compiuti negli ultimi dieci anni: l’appiattimento della traiettoria delle emissioni, la riduzione dei costi tecnologici, una straordinaria capacità globale di energie rinnovabili e livelli d’investimento in energia pulita senza precedenti. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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