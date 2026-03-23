La Confessione di Gennaro Morrone al Teatro Jovinelli

Si terrà il 27 marzo, alle ore 20.15, presso il teatro Jovinelli di Palazzo Mazziotti a Caiazzo, “La confessione”, opera scritta, interpretata e diretta da Gennaro Morrone. Si tratta dell’ottavo appuntamento dell’8a Stagione Teatrale ”Teatro Jovinelli”, organizzata dall’APS Pro Loco Caiazzo, con il patrocinio del Comune di Caiazzo, per la direzione artistica di Enzo Varone. Lo spettacolo “Confessioni” può essere collocato in un genere noir, perché in questa pièce si crea un’atmosfera di tensione che fa presagire a una confessione intensa. Due storie costellate di momenti tragici e ferite profonde. Una narrazione che parla dell’anima e dell’amore. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Articoli correlati

Un Posto al Sole, anticipazioni 9 gennaio: Gennaro Gagliotti alle strette dopo al confessione di OkoroTutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20.

"Perle Rare, il Recital" di Fabio Brescia al Teatro Jovinelli“Perle Rare” è molto più di un semplice spettacolo, è un mosaico di monologhi, ognuno dei quali è una piccola perla, un frammento di vita raccontato...