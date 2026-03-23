La casa del boss diventata rifugio per le vittime di violenza | giovedì l' inaugurazione

Giovedì 26 marzo, alle 16.30, a Montopoli in Val d'Arno si terrà l'inaugurazione di un immobile confiscato alla criminalità organizzata e la cerimonia di consegna delle chiavi all'associazione Frida. L'appuntamento è in via Trento 5, nella frazione di Capanne.L'immobile, sottratto alla mafia e. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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