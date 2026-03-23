Una bellezza senza tempo, nata tra le acque del lago d’Iseo e le verdeggianti colline della Franciacorta, è destinata a brillare sotto i riflettori della moda internazionale. Monte Isola si appresta a vivere una vetrina d’eccezione: la celebre Festa di Santa Croce farà il suo ingresso a Milano, portando con sé il fascino di una tradizione secolare che oggi si trasforma in arte. Protagonista di uno straordinario debutto, previsto per il 24 marzo a palazzo Pirelli, è la “ Dama fiorita “, un’elegantissima bambola interamente vestita di fiori di carta, frutto della maestria di Cinzia Pasquali, che ha avuto l’aiuto del marito Gabriele Scarpellini. L’opera è stata una delle creazioni più applaudite dell’ultima edizione della storica ricorrenza che si celebra sull’isola lacustre più grande d’Italia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La bellezza senza tempo della “Dama fiorita“

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