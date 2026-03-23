Kolarov | Quando si parla dell' Inter sembra tutto dovuto pareggiare a Firenze ci sta

Da gazzetta.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La prima da "titolare" è amara. Aleksandar Kolarov, vice di Chivu promosso in panchina a primo allenatore a causa della squalifica del rumeno, si presenta per la prima volta davanti ai microfoni con la schiettezza che da sempre lo contraddistingue: "Non abbiamo fatto la nostra partita e non siamo nel miglior momento. Tre punti erano fondamentali, ma va dato merito alla Fiorentina. Siamo comunque a +6 e tutto resta nelle nostre mani. Manca cattiveria, manca lucidità, c'è stanchezza a causa delle tante partite. La squadra non vive il suo miglior momento perché siamo abituati a vedere un'Inter che stra-domina. Chiudere questo campionato sta a noi". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Kolarov: "Quando si parla dell'Inter sembra tutto dovuto, pareggiare a Firenze ci sta"

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