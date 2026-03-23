Firenze, 23 marzo 2026 – È già stata posizionata la panchina viola realizzata dal Kiwanis Club Firenze per accendere i riflettori sulla fibromialgia, una patologia ancora troppo spesso sottovalutata. La panchina, già realizzata con costi sostenuti dal Club e con il patrocinio del Comune di Firenze, si trova nel Quartiere 4, in via Dosio angolo via Pietro da Cortona, luogo individuato dall’amministrazione comunale per la sua collocazione. L’iniziativa nasce nel solco della collaborazione tra il Kiwanis fiorentino e il Comune e si inserisce in un progetto più ampio, sostenuto anche da AISF ODV, l’Associazione italiana sindrome fibromialgica, per promuovere conoscenza e consapevolezza su una malattia che provoca dolore cronico diffuso, affaticamento, disturbi del sonno, ansia e umore depresso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Kiwanis Firenze dona alla città una panchina viola

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