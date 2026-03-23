K SPORT 1 SANGIUSTESE 0 GALLO: Bellucci, Camilloni, Procacci, Dominici, Nobili, Carta, Montagna, (24’ st Romualdi), Torelli, Rivi (11’ st Bardeggia), Buonavoglia (32’ st Broso), Sollaku (11’ st Fabbri). All. Magi. SANGIUSTESE: Di Battista, Lattanzi (20’ st Cresci), Pasqualini, Raparo, Wahi, Iommi, Ruggeri (43’ st Cognini), Crescenzi, Grassi, Perpepaj, Masi (20’ st Brugnini). All. Cecchi (Sansovini squalificato). Arbitro: Gasparoni di Jesi. Rete: 40’ st Fabbri. Note – Spettatori 450; ammoniti Raparo, Lattanzi, Torelli, Bardeggia, Bellucci, corner: 3-1; recupero: 1’-6’. Il Montecchio Gallo privo di Notariale incontra una Sangiustese che nonostante le assenze di Rossi, Lanza, Cichella e dello squalificato Ausili rende la gara dura alla capolista cedendo solo nel finale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - K Sport, la festa esplode all’85’. Fabbri manda la capolista a +4

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