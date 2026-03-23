Juventus Yildiz come Bettega | nessuno in Italia al suo livello
Yildiz stabilisce record su record, nonostante il momento negativo della Juventus. Lui come Bettega, record di in giovane età. Il turco è il primo calciatore straniero della Juventus ad andare in doppia cifra di gol prima di compiere i 21 anni in una stagione di Serie A; in generale il L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
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