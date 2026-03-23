Juventus | Spalletti e la questione rinnovo

Con la stagione 20252026 che entra nel rettilineo finale (otto giornate rimaste dopo il 1-1 contro il Sassuolo del 21 marzo), la Juventus affronta un bivio cruciale: la qualificazione alla prossima Champions League non è solo un obiettivo sportivo, ma il perno attorno al quale ruota l’intero progetto tecnico ed L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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