Jonathan David e Lois Openda sono stati panchinati per tutti i 90 minuti anche contro il Sassuolo. La seconda consecutiva dopo quella di Udine. Ennesima panchina per David e Openda Spalletti contro il Sassuolo ha optato per un tridente “leggero” senza una vera punta di riferimento ma con tre esterni L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Spalletti boccia David e Openda: ennesima panchina

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