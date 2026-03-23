"> Juventus e il Delirio del Rigore: La Partita con Sassuolo. TORINO, ITALIA – 21 MARZO: Manuel Locatelli e Mattia Perin della Juventus si abbracciano dopo la partita di Serie A tra Juventus FC e US Sassuolo Calcio allo stadio Allianz il 21 marzo 2026 a Torino, Italia. (Foto di Valerio PennicinoGetty Images) Il tecnico Luciano Spalletti ha confermato che Kenan Yildiz voleva tirare il rigore contro il Sassuolo, ma alla fine la palla è stata data a Manuel Locatelli. Questo ha portato al terzo rigore fallito consecutivo della Juventus. I Bianconeri sono stati bloccati su un deludente 1-1 in casa contro il Sassuolo, un risultato che ha gravemente compromesso le loro possibilità di qualificazione alla Champions League con un piazzamento tra le prime quattro. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Juventus sbaglia il terzo rigore di fila dopo il dibattito di Spalletti.

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