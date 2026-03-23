juventus openda e david lasceranno in estate

Openda e David: un destino segnato Openda e David, dopo essere stati relegati in panchina per la seconda partita di fila, sono fuori dal progetto e si cercherà di venderli in estate. Fabrizio Romano, sul suo canale YT, ha messo definitivamente una pietra tombale sul destino di Openda alla Juventus. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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LA DICHIARAZIONE DI CHELLINI SI È STANCATO | LASCERANNO LA JUVE IN ESTATE LA MIA OPINIONE

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Temi più discussi: David e Openda, bocciati senza appello: Juve, adesso a chi li vendi?; Juve, altro che Openda e David: Boga è arrivato ed è diventato subito decisivo; David e Openda via dalla Juve, la pazienza è finita: l’attacco di Spalletti sarà rifondato; Juventus: Openda e David ai titoli di coda. Spalletti ha preferito perfino Milik, si cercano compratori.

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