Juventus incubo Tudor | il Tottenham perde ancora e sprofonda

Guai per Tudor al Tottenham Periodo nero per l’ex allenatore bianconero Igor Tudor. Il suo Tottenham ha perso lo scontro diretto per la salvezza contro il Nottingham Forrest per 3-0. Tottenham, crisi senza fondo: 0-3 contro il Nottingham Forest, la squadra precipita al 17° posto Il Tottenham continua a sprofondare. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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Temi più discussi: Tudor, caos Tottenham. Numeri impietosi e incubo esonero: Mi viene da ridere; Tudor al Tottenham come da Natale a Santo Stefano: l'ex Juventus ha le ore contate; Il Tottenham di Tudor sprofonda: 0-3 contro il Nottingham Forest e incubo retrocessione, il tecnico ora rischia l'esonero; Incubo retrocessione e sogno europeo, i due volti del Tottenham. E Tudor è già in bilico.

L'esordio di Tudor è da incubo: Tottenham demolito dall'Arsenal, non basta il primo goal di Kolo Muani in Premier LeagueL'ex allenatore della Juventus ha guidato per la prima volta gli Spurs dopo l'esonero di Thomas Frank. Ma il North London Derby è andato malissimo nonostante il guizzo vincente del francese. goal.com

Il Tottenham di Tudor sprofonda: 0-3 contro il Nottingham Forest e incubo retrocessione, il tecnico ora rischia l'esoneroNon si ferma la crisi del Tottenham, Tudor perde lo scontro diretto e la classifica spaventa sempre di più. msn.com

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