Dopo la partita tra Juventus e Sassuolo si è riacceso l’eterno dibattito fra giochisti e risultatisti. I giochisti sono coloro che attribuiscono l’importanza di una partita sulla qualità del gioco; i risultatisti sono invece chi predilige un buon risultato a prescindere dalla prestazione. Una discussione che si è subito diffusa tra tifosi ed esperti di calcio nel post-partita tra i bianconeri e la compagine neroverde. Una costante che ultimamente sta tormentando sempre di più il mondo Juve. Con l’avvento di Luciano Spalletti, la Juventus ha acquisito sicuramente un’identità di gioco ben definita: bel calcio, verticalizzazioni e inserimenti. Ciò che sta mancando è la componente dei risultati. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus, il paradosso Spalletti: belle le prestazioni ma brutti i risultati

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LA LEZIONE DI SPALLETTI SU GIOCHISTI E RISULTATISTI

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