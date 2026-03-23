Un’altra partita sbagliata Un’altra partita dominata, un altro assedio continuo, un’altra occasione sprecata. La Juventus avrebbe dovuto vincere contro il Sassuolo allo Stadium, avrebbe meritato i tre punti per quanto creato e per il controllo del match. Invece è arrivato l’ennesimo pareggio inspiegabile, due punti buttati via che pesano come macigni nella L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Greggio non ci sta “Vlahovic è il rigorista!”

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