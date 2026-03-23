David e il siparietto con Davis Durante l’ultima puntata di Sky Calcio Club, Fabio Caressa ha scherzato sul rendimento di Jonathan David facendo una battuta con Keinan Davis, il bomber dell’Udinese. Durante l’analisi post-Juventus-Sassuolo, è arrivata la stoccata. «Voglio fare una battuta. È una battuta eh. Ma non è che L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Caressa “David? Ma non è che l’algoritmo diceva Davis?”

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