Juventus | bivio decisivo per il futuro

La Juventus si trova a un bivio decisivo per il proprio futuro: la qualificazione alla Champions League 20262027 resta l’obiettivo imprescindibile, ma il vero nodo è la governance sportiva interna. Con la stagione che entra nelle battute conclusive (otto giornate al termine al 23 marzo 2026), il club rischia di L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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