Juve volata Champions e calendario | ecco gli incroci Mercato | piace Rudiger

Torino, 23 marzo 2026 – Mini fuga del Como, Juve e Roma a inseguire a tre punti di distanza. Otto partite dal termine e una volata Champions per il quarto posto che, gioco forza, lascerà fuori due delle tre contendenti. I lariani di Fabregas hanno sfruttato il turno favorevole e sconfitto agilmente il Pisa, mentre la Juve è incappata in un pareggio inopinato con il Sassuolo, cestinando anche un rigore in un match che sembrava essere abbordabile. Il weekend difficile è stato poi completato dalla Roma che ha sconfitto di misura il Lecce, riagguantando la Juventus a quota 54. In ballo, per la Vecchia Signora, ci sono 50-60 milioni di euro di... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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