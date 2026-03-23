Juve-Vlahovic ore decisive per il rinnovo | vertice a Torino

Il futuro di Dusan Vlahovic e della Juventus arriva a un bivio decisivo: tra mercoledì e giovedì è fissato a Torino un vertice tra la dirigenza bianconera e l’entourage del serbo per discutere il rinnovo del contratto. Secondo il Corriere dello Sport, l’attaccante ha mostrato un’apertura significativa a rinegoziare l’accordo su basi economiche diverse, segnale di una volontà reciproca di proseguire insieme nonostante una stagione tribolata, segnata da uno stop forzato di oltre tre mesi. Il numero 9, rimasto alla Continassa durante questa sosta proprio per ritrovare la condizione atletica ottimale, vuole garanzie chiare sul progetto tattico di Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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