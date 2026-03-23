La Juventus di Luciano Spalletti si scopre vulnerabile sul dischetto, trasformando gli 11 metri in un calvario psicologico che sta riscrivendo le gerarchie della zona Champions League. L’errore di Manuel Locatelli contro il Sassuolo, ipnotizzato da un monumentale Muric, rappresenta il terzo fallimento stagionale dopo i blackout di Jonathan David e Kenan Yildiz. Se il talento turco era riuscito a rimediare in tap-in contro la Cremonese, i penalty falliti da David (contro il Lecce ) e dal capitano bianconero nell’ultimo turno hanno letteralmente incenerito 4 punti vitali. Con quel bottino extra, oggi la Juve orbiterebbe a quota 58, blindando il quarto posto in solitaria. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juve, maledizione rigori: 4 punti bruciati e furia Spalletti

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