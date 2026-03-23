Juve fuga dalla Continassa | Spalletti senza 14 nazionali

La Juventus di Luciano Spalletti si svuota: sono ben 14 i bianconeri che lasceranno la Continassa per rispondere alle chiamate delle rispettive selezioni nazionali. La sosta di marzo, l’ultima prima del rush finale per la Champions League, arriva in un clima di tensione dopo il deludente 1-1 interno contro il Sassuolo. Un esodo di massa che priverà il tecnico toscano della spina dorsale della squadra, inclusi i tre “azzurri” Cambiaso, Gatti e il contestato Locatelli, oltre a pilastri internazionali come Bremer, Koopmeiners e il talento turco Yildiz. Nonostante l’emorragia di titolari, Spalletti potrà lavorare a Torino con alcuni big rimasti a terra per scelta tecnica o precauzione medica. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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