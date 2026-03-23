Prato, 23 marzo 2026 - Aveva chiuso gli “Open” di judo di Varsavia al settimo posto, poco più di una settimana fa. E nelle scorse ore, Elena Guarducci è salita sul gradino più basso del podio all'”European Cup”, un'altra competizione internazionale che ha visto sfidarsi alcune delle migliori atlete d'Europa e che è andata in archivio in Lettonia, a Riga. La judoka di Prato, tesserata per l'Akyama Settimo Torinese ma che si allena presso il Kyu Shin Ryu Prato, aveva esordito nel torneo superando la canadese Danilokov, fermandosi poi contro la connazionale Cesselli. La sportiva classe 2004 è poi riuscita a sfruttare al meglio il ripescaggio, superando la rivale Platania ed arrivando a giocarsi la medaglia di bronzo poi conquistata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Judo, medaglia europea a Riga per Elena Guarducci

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