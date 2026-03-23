ALLA Jolly Manifatture di Selci l’ago e il filo, la precisione e il Made in Italy sono un esercizio quotidiano nelle mani di una ventina di dipendenti, tutte donne. In un mercato globale del tessile sempre più vorace, l’azienda -situata nel comune di San Giustino al confine tra Umbria e Toscana- si distingue come un presidio di resistenza artigianale: qui, tra i tavoli da taglio e le macchine da cucire, questo gruppo di donne trasforma i tessuti di pregio nei capi spalla per grandi marchi. Oggi come 50 anni fa. I titolari sono Valeria e Stefano Ganganelli (unica quota azzurra del team) figli della fondatrice e soci insieme a Paola Cii: la Jolly è un’azienda di façon di alto livello, un anello della lunga catena che sostiene i brand più prestigiosi della moda. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Jolly Manifatture: capitale umano e arte del cucito nell’alta moda

Articoli correlati

Mani d’oro e cuore umbro. Jolly Manifatture, da 50 anni impresa tutta al femminileDonne dalle mani "d’oro" che si muovono tra ago, filo, forbici e tessuti di pregio, ogni giorno nei locali della Jolly Manifatture di Selci, comune...

Crisi moda e manifatture. Un macigno sui saldi. Allarme FederconsumatoriBlack Friday, pre-saldi e la data individuata a ridosso delle festività pesano sulla stagione in arrivo.