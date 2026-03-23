Malfunzionamento o errore nelle comunicazioni, non è chiara la causa dell'incidente accaduto all'aeroporto La Guardia di New York intorno alle 4.45, ora italiana, di lunedì 23 marzo. Un jet Bombardier CRJ-900 della compagnia canadese Jazz Aviation (che operava il volo per conto di Air Canada) ha colpito in fase di atterraggio un mezzo dei vigili del fuoco impegnato in un intervento per un altro problema occorso nell'aeroporto. Il jet trasportava 72 passeggeri e 4 membri dell'equipaggio. Al momento il bilancio è di due morti, il pilota e il copilota, oltre a due feriti tra i passeggeri. L'aeroporto è stato chiuso. Il Bombardier era decollato da Montreal. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Jet in atterraggio colpisce veicolo dei pompieri, morti e feriti a New York

Articoli correlati

New York, collisione tra un aereo e un veicolo dei pompieri al LaGuardia: due mortiLe operazioni all’aeroporto LaGuardia di New York sono state sospese in seguito a una collisione tra un aereo CRJ-900 di Air Canada Express in fase...

Leggi anche: Incidente all'aeroporto LaGuardia di New York, aereo in fase di atterraggio si scontra con un veicolo: morti pilota e copilota

Crash du Concorde : l’enquête qui a révélé ses failles cachées – Documentaire Crash Aérien- GPN

Contenuti e approfondimenti su New York

Argomenti discussi: Collisione in pista a New York: aereo si schianta contro un mezzo di soccorso. Aeroporto LaGuardia chiuso.

Incidente all'aeroporto LaGuardia di New York, aereo in fase di atterraggio si scontra con un veicolo: morti pilota e copilotaIncidente oggi all'aeroporto LaGuardia di New York. Un aereo Air Canada in fase di atterraggio si è scontrato con un camion di soccorso e antincendio per aeromobili dell'Autorità Portuale sulla pista ... adnkronos.com

New York, tilt in aeroporto: scontro tra aereo in atterraggio e un mezzo in pista, scalo chiuso e cancellazioniUn aereo in fase di atterraggio si è scontrato contro un veicolo su una pista dell’aeroporto LaGuardia... Un aereo in fase di atterraggio si è scontrato contro un veicolo su una pista dell’aeroporto L ... itacanotizie.it