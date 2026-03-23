Jaier Martinez è stato tra i concorrenti più apprezzati del Grande fratello, a cui vi ha partecipato nel 2024. Il pallavolista argentino ha ancora un grande seguito sui social grazie anche alla sua storia d'amore con Helena Prestes nata davanti alle telecamere della casa più spiata d'Italia. In queste ore, l'uomo insieme alla compagna sono tornati a far parlare di loro. Gli Helevier così si fanno chiamare sui social hanno fatto una diretta su Tiktok, che è stata vista da oltre 5 mila persone. In questo frangente, Helena Prestes e Javier Martinez hanno risposto ad alcune domande dei fans e svelato qualche progetto per il futuro mentre si trovavano in macchina in direzione Toscana per incontrare il loro amico Luca Calvani, conosciuto al Grande fratello. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Javier Martinez rivela: “Ecco qual è la ricetta della mia felicità”

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