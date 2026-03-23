Come anticipato da Autocar, Jaguar Land Rover ha annunciato che Gerry McGovern si dimetterà dalla carica di Chief Creative Officer (direttore del design) e da membro del consiglio di amministrazione alla fine di marzo, ponendo fine a un periodo ventennale durante il quale ha contribuito a ridefinire l'identità stilistica dell'azienda. McGovern, che si era unito alla casa automobilistica di lusso di proprietà di Tata Motors nel 2004, lascerà l'azienda per fondare la propria società di consulenza creativa. Il designer originario di Coventry ha svolto un ruolo cruciale nella storia recente di Jlr, compresa la strategia Reimagine del 2021. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Jaguar Land Rover: il capo del design Gerry McGovern lascia l'azienda

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