L’ Italia di Gennaro Gattuso perde il suo pezzo pregiato a poche ore dallo scontro decisivo contro l’ Irlanda del Nord: Federico Chiesa alza bandiera bianca e abbandona il ritiro di Coverciano. Il ritorno in maglia azzurra dell’esterno del Liverpool, atteso da quasi due anni (l’ultima apparizione risaliva a Euro 2024 ), è durato lo spazio di un mattino. I controlli effettuati dallo staff medico della Nazionale presso il Centro Tecnico Federale hanno evidenziato problemi fisici incompatibili con l’impiego nei playoff Mondiali, costringendo il classe 1997 al rientro immediato in Inghilterra per iniziare le terapie con il club di appartenenza.... 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Italia shock: Chiesa ko, addio playoff. Gattuso chiama Cambiaghi

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