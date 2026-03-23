Quattro volte campioni del mondo, due d’Europa, altre quattro volte finalisti, ma la prima cosa da dimenticare stamattina sul campo di Coverciano è proprio l’albo d’oro dell’Italia, il suo status internazionale. Su questo lavorerà Gattuso quando il gruppo sarà al completo. Dirà più o meno: ragazzi, ricominciamo da zero o, meglio, da tre, dal terzo playoff mondiale consecutivo. Per spiegare che il passato conta ma fino a un certo punto: molti degli azzurri che si giocheranno il 2026 neanche ricordano la finale di Berlino. Era un’altra epoca, il calcio cambia le gerarchie e il ct cercherà di liberare la testa degli azzurri da responsabilità storiche e sensi di colpa eccessivi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Italia, al via l'operazione Mondiali. E anche gli infortunati hanno insistito per essere a Coverciano

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