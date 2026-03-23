In Israele continuano a suonare le sirene antimissile, anche se con minore frequenza. Anche a Gerusalemme nuove sirene nella mattinata e le regole di sicurezza cambiano di giorno in giorno, comprese le restrizioni. Questo ha costretto il Patriarca latino di Gerusalemme, il card. Pierbattista Pizzaballa, ha cancellare la tradizionale processione della Domenica delle Palme, che dal Monte degli Ulivi sale a Gerusalemme e rinviare a data da destinarsi la Messa crismale del Giovedì Santo nella Basilica del Santo Sepolcro che che è ancora chiusa. In collegamento da Gerusalemme la corrispondente Alessandra Buzzetti Israele, nuove sirene antimissile. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Israele, nuove sirene antimissile. Card. Pizzaballa cancella processione delle Palme

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