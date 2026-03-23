In diretta Fast News Platform, ospite del programma Politicamente Scorretto ideato e condotto da Domenico Nardo, l’editore e giornalista Antonio Nesci ha commentato l’escalation in Medio Oriente, analizzando gli sviluppi della guerra tra Israele e Iran. Nesci ha definito l’attacco israeliano “una guerra voluta da Tel Aviv, sostenuta dall’estrema destra e dal governo di Netanyahu, più che dagli Stati Uniti”. Secondo Nesci, Israele si trova in una posizione geografica critica tra Iran, Iraq, Arabia Saudita e altri Paesi della regione, in una zona di grande rilevanza energetica e strategica. Lo stretto di Hormuz, attraverso cui transita gran... 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Israele-Iran, Nesci: “Una guerra voluta da Tel Aviv, con conseguenze globali”

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