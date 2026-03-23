Il presidente Usa Donald Trump è tornato a parlare della questione Iran, rivendicano l'attacco scagliato contro il regime degli Ayatollah che per decenni "ha rifiutato e respinto ogni opportunità di rinunciare" alle ambizioni nucleari costituendo de facto un pericolo reale. Nel frattempo, il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif, in colloquio con il suo omologo iraniano Masoud Pezeshkian, ha manifestati l'impegno di Islamabad nel svolgere "un ruolo costruttivo nel promuovere la pace nella regione". Intanto, dopo aver annunciato "cinque giorni" di interruzione degli attacchi su obbiettivi energetici, il Tycoon ha parlato di "dialogo aperto" con gli iraniani. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iran, possibile accordo fra cinque giorni. Trump stringe alle corde gli Ayatollah

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