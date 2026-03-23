Una nave da guerra britannica, specializzata nella difesa aerea, HMS Dragon, che è diretta a Cipro per contribuire alla difesa delle basi militari britanniche, è attraccata alla base navale greca di Souda Bay, a Creta. Il cacciatorpediniere ha lasciato il Regno Unito il 3 marzo, due giorni dopo che un presunto drone iraniano lanciato dal Libano ha colpito la base aerea della Raf di Akrotiri, causando danni lievi a un hangar. Nel frattempo, la portaerei USS Gerald R. Ford rimane ormeggiata nella stessa base navale in Grecia, 10 giorni dopo che, secondo quanto dichiarato dalle forze armate, si è verificato un incendio “non correlato al combattimento” durante le operazioni nel Mar Rosso. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, nave da guerra Gb diretta a Cipro è arrivata a Creta

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