ABBONATI A DAYITALIANEWS Avvertimento in caso di attacco. L’Iran ha lanciato un duro avvertimento, dichiarando che potrebbe minare l’intero Golfo Persico nel caso in cui Stati Uniti e Israele dovessero attaccare le coste o le isole iraniane con operazioni militari. La posizione del Consiglio di Difesa. La minaccia è stata resa nota dal Consiglio di Difesa di Teheran, che ha spiegato come un eventuale attacco verrebbe contrastato con misure drastiche. In particolare, si parla del posizionamento di mine navali lungo le principali vie di accesso e comunicazione marittima. Strategia militare annunciata. Secondo quanto dichiarato, l’Iran sarebbe pronto a intervenire seguendo procedure militari già consolidate, con l’obiettivo di bloccare i movimenti nemici nella regione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Iran, minaccia sul Golfo Persico: possibile uso di mine navali

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