Prosegue la guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran. Gerusalemme ha avviato una campagna su larga scala sul paese degli ayatollah. Gli Stati Uniti hanno dato tempo fino alle 24 di oggi a Teheran per sbloccare lo stretto di Hormuz. Ma al momento dall'Iran non arrivano segnali. Si va verso uno scontro ancora più duro. Ore 12.05 - Washington Post: “Khamenei ferito e isolato, non risponde ai messaggi” La nuova Guida Suprema iraniana, Mojtaba Khamenei, è "ferita, isolata e non risponde ai messaggi che le vengono trasmessi". Lo scrive il Washington Post citando funzionari della sicurezza americani e israeliani. Secondo fonti israeliane, il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche e alcuni religiosi hanno rafforzato il loro controllo sull'Iran. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Iran, la giornata di guerra. Il Washington Post: "Khamenei ferito e isolato, non risponde ai messaggi"

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