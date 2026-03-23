Iran | blocco totale del Golfo se colpite le isole

Il Consiglio di difesa nazionale iraniano ha lanciato un avvertimento severo: qualsiasi attacco contro le isole strategiche comporterà il blocco totale delle rotte marittime nel Golfo Persico. La minaccia si inserisce in uno scenario già teso, dove lo Stretto di Hormuz è parzialmente chiuso dal 28 febbraio, con l’Iran che utilizza questa leva per influenzare il sostegno internazionale alle operazioni militari di Stati Uniti e Israele. La situazione vede la possibilità di un’offensiva americana mirata all’isola di Kharg, snodo fondamentale per l’esportazione energetica di Teheran. In risposta, l’autorità iraniana ha introdotto un sistema di autorizzazioni obbligatorie per il traffico navale, richiedendo una registrazione preventiva per tutte le imbarcazioni non legate a Washington o Gerusalemme. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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