InvestCloud licenzia i dipendenti italiani per l’Ai | il capitalismo finanziario non guarda in faccia a nessuno

A distanza di quasi due secoli un nuovo spettro si aggira per l’Europa e non solo, per riprendere il famoso inizio del Manifesto del Partito Comunista del 1848 di Marx e Engels. Non si tratta più degli sfruttati pronti alla rivoluzione proletaria, ma della nuova intelligenza artificiale, quella definita generativa dei grandi programmi linguistici come ChatGPT, Gemini o Claude, che preannuncia ben altra rivoluzione. La domanda che molti si fanno è: quali saranno le conseguenze economiche di questo nuovo shock tecnologico? Studiosi, analisti e commentatori sono divisi nelle due schiere tradizionali: i più intravvedono delle conseguenze disastrose con milioni di disoccupati di natura tecnologica, i meno guardano ai benefici a lungo termine, considerando gli incrementi di benessere individuale e sociale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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