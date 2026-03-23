Interviste | mister Manni Un tempo a testa Dispiace perdere in questo modo

"La bellezza di questo sport è che gli episodi spostano il risultato, ma non la prestazione": si aggrappa a queste parole, il tecnico del Foligno, Alessandro Manni. "In questo momento dobbiamo guardare a quello che stiamo facendo – spiega il mister – e anche se dispiace perdere per un rigore quando la gara si stava avviando verso un pareggio, giusto". "Abbiamo giocato un tempo a testa – aggiunge il tecnico biancazzurro –. Noi siamo partiti male, abbiamo subìto situazioni su cui abbiamo anche lavorato. Poi siamo riusciti a riequilibrare la partita, per merito della squadra che ci ha creduto e ha battagliato. Le prossime sei partite cercheremo di giocarle al meglio, anche se non siamo una squadra che ha bisogno vitale di punti". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Riviviamo le emozioni indimenticabili di ieri nelle interviste del dopogara realizzate da Casa Grigi #ForzaGrigi #CasaGrigi https://www.facebook.com/share/v/1NKGwEVGAW/mibextid=wwXIfr facebook

Basta, basta, basta. Sono anni in cui vedo queste scenette. Sento interviste inutili in cui tutti dicono puntualmente le stesse cose. Stessa cosa per i "confronti" post pareggini o sconfitte ad Appiano tra dirigenti, allenatore e squadra. In campo poi puntualmente s x.com