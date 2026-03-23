Internet sulla Luna grazie a Moonlight

IMMAGINATE di dover attraversare una città sconosciuta senza navigatore satellitare e senza poter chiedere indicazioni perché non esiste una rete di comunicazione. Ci si arrangia, ma si perde tempo, si commettono errori, si spende molto più del necessario. È, in sostanza, la situazione in cui si troverà chiunque voglia operare sulla Luna nei prossimi anni, se nessuno costruisce prima l’infrastruttura giusta. E le missioni lunari previste nel prossimo decennio sono oltre quattrocento. Agenzie governative, aziende private, università. Il nostro satellite naturale smette di essere un simbolo lontano e diventa un luogo dove fare cose concrete: estrarre risorse, condurre esperimenti, preparare una presenza umana stabile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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