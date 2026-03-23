La crepa è a tinte nerazzurre e si sta allargando in fretta, sempre più veloce. L’Inter lascia il Franchi con un punticino striminzito, fortunato, figlio di una sfida dove la banda Chivu ha rischiato parecchio: il sinistro di Harrison a fil di palo, il destro di Kean da un passo e mezzo, l’incornata di Gudmundsson finita a lato di pochissimo e il tap in facile facile di Ndour a 13’ dalla fine. Il gol che ha permesso a Vanoli di riacciuffare una partita dove avrebbe meritato persino di vincere. Intanto, un dato: l’Inter ha subito nove dei suoi 24 gol in campionato negli ultimi 15’. L’ultimo è arrivato a Firenze, il secondo di fila dopo quello contro l’Atalanta (82'). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter: Sommer indeciso, Akanji giù e... così l'ultimo quarto d'ora in difesa diventa un incubo

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