Inter News 24 Inter, il mese di marzo è stato da incubo: dal derby fino a Firenze. Il lavoro di Chivu e l’assenza di Lautaro Martinez. Il mese di marzo si chiude come un vero e proprio incubo per l’Inter, una parentesi che rischiava di diventare letale per le ambizioni tricolori. Con un bilancio di zero vittorie, due pareggi e una sconfitta in campionato, la squadra di Cristian Chivu ha mostrato crepe preoccupanti. I numeri sono impietosi: solo due gol segnati, entrambi firmati da Pio Esposito, a fronte di una tenuta difensiva scossa dal gol di Estupinan nel derby. Nonostante i 6 punti di vantaggio sul Milan e i 7 sul Napoli, l’Inter sembra aver smarrito la propria forza mentale, proprio mentre le inseguitrici appaiono in una condizione psicologica decisamente migliore. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter, si chiude un mese da incubo. Dalla sconfitta nel derby al pareggio di Firenze. L’assenza di Lautaro e le responsabilità di Chivu

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