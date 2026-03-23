Inter preoccupazioni Scudetto | proteste per il mancato rigore contro la Fiorentina

Il momento “no” della Inter è ormai evidente e i recenti risultati lo confermano. Il pareggio contro la Fiorentina ha rappresentato l’ennesimo passo falso di una squadra che sembra aver perso brillantezza e sicurezza. In campo si è vista un’Inter nervosa, poco concreta e incapace di chiudere una partita che poteva rilanciarla con decisione. A pesare sull’umore generale è soprattutto il rigore non assegnato, episodio che ha fatto infuriare la dirigenza nerazzurra. Il club ritiene di essere stato penalizzato e sarebbe pronto a presentare le proprie rimostranze nelle sedi opportune, alimentando un clima già teso attorno alla squadra. Sui social, intanto, la situazione è sfuggita di mano. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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