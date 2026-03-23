Inter il Secondo Anello Verde sostiene il modello partecipativo
“Uomo libero? No, tifoso”. Così si chiama l’evento organizzato dalla tifoseria dell’Inter, il Secondo Anello Verde, insieme ad altri gruppi ultras italiani previsto per il tardo pomeriggio del 27 marzo a Roma. Ma quali sono le motivazioni della conferenza? Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle. Inter, a Roma l’evento del Secondo Anello Verde: “Uomo libero? No, tifoso” 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
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