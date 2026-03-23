“Uomo libero? No, tifoso”. Così si chiama l’evento organizzato dalla tifoseria dell’Inter, il Secondo Anello Verde, insieme ad altri gruppi ultras italiani previsto per il tardo pomeriggio del 27 marzo a Roma. Ma quali sono le motivazioni della conferenza? Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle. Inter, a Roma l’evento del Secondo Anello Verde: “Uomo libero? No, tifoso” 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Inter, il Secondo Anello Verde sostiene il modello partecipativo

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