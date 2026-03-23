L’ Inter di Christian Chivu frena al Franchi, ma aggrappa le proprie certezze al talento purissimo di Francesco Pio Esposito, protagonista assoluto dell’ 1-1 contro la Fiorentina. Il giovane attaccante nerazzurro, autore del vantaggio lampo, ha sfiorato la doppietta personale e il colpo del k.o. con una girata fulminea disinnescata soltanto da un riflesso prodigioso di David De Gea. “C’è rammarico per quell’ultima occasione, forse potevo fare di più, ma bravo lo spagnolo”, ha ammesso il centravanti ai microfoni di DAZN nel post-partita, spostando immediatamente il focus sul prossimo impegno vitale: lo spareggio dell’ Italia contro l’ Irlanda del Nord. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, Esposito frena ma non trema: “Siamo a +6, ora l’Italia”

Articoli correlati

Conferenza stampa Carlos Augusto post Inter Lecce: «Siamo una grande famiglia, ora conta solo il nostro percorso. Su Pio Esposito vi dico questo»di Redazione Inter News 24Conferenza stampa Carlo Augusto post Inter Lecce: le parole del difensore nerazzurro dopo la vittoria in campionato Al...

Como da record! Lecce battuto 3-1 ma l’Inter fa paura: tre big ko verso la Coppa Italia. Fabregas tremaBarella tra i partenti, l’Inter lo considera cedibile? Arriva la notizia sul futuro del centrocampista Mercato Inter, Moretto avverte sul futuro del...

Tutto quello che riguarda Inter Esposito frena ma non trema Siamo...

Temi più discussi: Serie A:Fiorentina-Inter 1-1: Pio Esposito illude, Ndour frena i nerazzurri; Dopo l'Arsenal anche il Newcastle su Pio Esposito: l'Inter ha le idee chiare; Ndour risponde a Esposito: una bella Fiorentina frena l'Inter 1-1 al Franchi; L’Inter frena a Firenze, il Milan ora è a -6.

Pagelle Fiorentina-Inter: Fagioli, regia a sprazzi abbagliante. Pio Esposito gol, qualità, sostanzaTerza partita senza vittorie per i nerazzurri che dopo il ko nel derby con il Milan e il pareggio con l'Atalanta non riescono ad andare oltre l'1-1 al Franchi. Il cammino scudetto di Chivu si complica ... tuttosport.com

Inter frena ancora: solo 1-1 con la Fiorentina, Milan sale a -6L'Inter pareggia 1-1 al Franchi contro la Fiorentina nonostante il gol lampo di Pio Esposito. Secondo pari consecutivo, il Milan si avvicina. lavocedivenezia.it

Andrey Santos, pressing Inter! Koné grande sogno e nei radar c'è anche l'ex Milan ora obiettivo Juve facebook

Fiorentina- #Inter, Cesari sul braccio di Pongracic: "Maresca designazione strana. Per l'AIA decisione corretta, ma ho qualche dubbio" x.com