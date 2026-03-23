Il risultato finale non basta a raccontare davvero ciò che si è visto al Franchi. Sulla carta, il confronto tra Inter e Fiorentina sembrava segnato da una distanza enorme in classifica, ma in campo il divario non è emerso con la stessa evidenza. Anzi, per lunghi tratti, la partita ha restituito una sensazione opposta: una squadra viola più viva, più aggressiva e più pericolosa di quanto il punteggio del campionato lasciasse immaginare. Come osserva La Gazzetta dello Sport, “La classifica dice 69 a 29, una distanza abissale che al Franchi non si è vista”. Ed è proprio da qui che nasce la lettura più severa della serata nerazzurra. L’Inter non ha mai dato davvero l’impressione di voler alzare il livello della partita, né di avere il controllo pieno della gara. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Inter, critica durissima: “Ha sottovalutato la Fiorentina”

Articoli correlati

Bucchioni critica Chivu: «Ha sottovalutato il Bodo Glimt. Partita non studiata fino in fondo e…»di Redazione Inter News 24Bucchioni, intervenuto a Tmw Radio, ha parlato così dell’Inter dopo la sconfitta in Champions League contro il Bodo Glimt...

Selvaggia Lucarelli stronca Arisa: «Da denuncia», ecco la critica durissima verso la cantanteLa prima serata del Festival di Sanremo ha acceso il dibattito tra entusiasmo e stroncature, e come spesso accade quando c’è di mezzo Selvaggia...

L'INTER DEVASTA LA PEGGIOR FIORENTINA DI SEMPRE!

Contenuti e approfondimenti su Inter critica durissima Ha...

Discussioni sull' argomento Zazzaroni analizza il caos di San Siro: Il gol di Krstovic era da annullare, Marotta furbo a scegliere il silenzio; Inter Atalanta, la dura critica di Trevisani: le sue parole.

Crisi Inter, Gazzetta durissima: Ha sottovalutato l’avversario e sopravvalutato se stessaLa classifica dice 69 a 29, una distanza abissale che al Franchi non si è vista, scrive così la Gazzetta dello Sport, sottolineando come il gap tra Inter e Fiorentina ... tuttonapoli.net

Saviano duro: «L’Inter meriterebbe la retrocessione in B. Ecco il motivo»Saviano molto duro sull’Inter. Lo scrittore è tornato a tuonare nei confronti dei nerazzurri. Ecco cosa ha detto in una delle ultime dirette Il dibattito tra sport, cronaca e legalità si infiamma nuov ... juventusnews24.com

Andrey Santos, pressing Inter! Koné grande sogno e nei radar c'è anche l'ex Milan ora obiettivo Juve facebook

Adani: " #Inter sotto in tutti gli aspetti. Mani di Pongracic Nessuna differenza con Ricci, al Var non sanno come si corre" x.com