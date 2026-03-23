Inter così perdi lo scudetto | radiografia di una squadra in crisi

L’unica consolazione per l’Inter e anche l’unico motivo di conforto sono i punti rimasti di vantaggio su chi insegue: sei lunghezze sul Milan e sette sul Napoli. Altro non c’è per una squadra che entra nella primavera decisiva per lo scudetto con le ruote sgonfie, sulle gambe e senza alcuna certezza se non che il titolo non solo non è vinto, ma è da riconquistare. Il pareggio di Firenze è stata la risposta attesa alla domanda delle domande: come sta l’Inter? Sta male mentre Milan e Napoli, seppure con limiti e alti e bassi, scoppiano di salute e pure di entusiasmo. Hanno capito di potersi giocare uno scudetto che sembrava chiuso. Conte non lo nasconde mentre Allegri prosegue nella tattica di guardarsi alle spalle, però il discorso non cambia: sono in corsa e dopo la sosta si deciderà molto se non tutto. 🔗 Leggi su Panorama.it

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