Inter contro la depressione da pareggite | sosta calendario e una PiLa da utilizzare
Paregginter. Dopo l’amarassimo 1-1 di sabato 14 marzo contro l’Atalanta ecco il punto (per alcuni, non a torto, guadagnato) in quel di Firenze. All’ultimo pit stop prima delle curve conclusive di una stagione comunque già al di sopra delle aspettative di inizio estate – squadra bollita, spogliatorio spaccato – l’Inter Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
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