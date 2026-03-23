L’ Inter di Christian Chivu esce dal Franchi con un punto che ha il sapore amaro della ritirata, certificando una crisi atletica e mentale che riapre ufficialmente la corsa allo scudetto. Il misero bottino di due punti nelle ultime tre gare ha ridotto il vantaggio sul Milan a +6 e sul Napoli a +7, distacchi che non appaiono più rassicuranti di fronte a una capolista definita “bollita” e “stracotta” dalle colonne della Gazzetta dello Sport. Il pareggio per 1-1 contro una Fiorentina quintultima in classifica — e distante 40 punti dai nerazzurri — è il segnale di un’involuzione che mette sotto accusa la gestione della preparazione atletica dello staff tecnico. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter “bollita”, allarme scudetto: Milan e Napoli a un passo

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