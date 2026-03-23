Intellettuali di destra | isolati mentre il conformismo

La vita dell’intellettuale di destra rimane difficile e isolata, mentre il conformismo si estende anche alla magistratura. Tre anni e mezzo di governo di destra hanno consolidato consensi internazionali, ma gli intellettuali di sinistra mantengono toni apocalittici e rifiutano il dialogo costruttivo. Un circolo chiuso di esperti gestisce premi, nomine e recensioni, escludendo chi non appartiene al gruppo. Questo sistema favorisce il nicodemismo: nascondere le vere opinioni per convenienza, come dimostrano due filosofi che lodano segretamente Giorgia Meloni firmando pubblicamente appelli contrari. L’isolamento della minoranza culturale. Nel attuale, la posizione degli intellettuali di destra è descritta come una sparuta minoranza composta da qualche storico, pochi registi emarginati e quasi nessuno tra scienziati o filosofi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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