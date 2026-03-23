Parlare di investimenti in fatto di moda vuol dire puntare su pezzi che non si lasciano influenzare troppo dalle tendenze passeggere. Qualcosa che duri nel tempo grazie alla sua eleganza intramontabile così come per la sua versatilità all’interno dell’armadio. Più numerosi saranno i capi con cui abbinare l’acquisto, più vale la pensa spendere ammortizzando la cifra anno dopo anno. A volte succede però che item di questo tipo diventino un trend dominante. Esattamente quello che è successo alla borsa a sacchetto primavera 2026. La semplicità di questa borsa che assomiglia nella forma a una dustbag ma che rivela invece un’anima lussuosa e un’eleganza senza tempo l’ha resa subito un pezzo must have. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Insieme ai jeans o all’abito da cerimonia, questa it bag di tendenza non è mai fuori posto

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Facile, funzionale e di tendenza, non è mai fuori posto e diventa il pezzo chiave dell’armadio della stagioneIl classico pull è tornato sulla cresta dell’onda e il marrone è il colore più di tendenza dell’anno.

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Discussioni sull' argomento Quella a sacchetto è la borsa che trionfa con ogni abbinamento, dal più casual al più formale; Se ami i jeans larghi, questi sono i top da provare almeno una volta; La fascia per capelli lascia spazio al nuovo accessorio del momento; Tendenze primavera 2026, è la fine del minimalismo: sono di moda fiori 3D, cristalli e jeans preziosi.

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